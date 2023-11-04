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Карта спецоперации на Украине 4 ноября

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 ноября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, на купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах Синьковки и севернее Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. Поражены артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ и нацгвардии Украины в районах Новоселовки и Григоровки ДНР, а также нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины РСЗО «Град».

На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены боевая машина РСЗО «Ураган», две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На южнодонецком направлении отражена атака ВСУ в районе Марфополя Запорожской области. В районе Угледара ДНР нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ. За сутки уничтожено более 55 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На запорожском направлении отражено пять атак ВСУ, нанесено огневое поражение ВСУ в районе Работино Запорожской области. Уничтожено до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США.

На херсонском направлении отражена одна атака противника. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 175 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 965 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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