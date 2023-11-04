Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав сектора Газа сообщил о 9,4 тыс. погибших
Общество
Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря
Армия
Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS за сутки
Общество
Путин указал на важность моральной поддержки бойцов СВО
Экономика
Россия произведет около 30 млн т СПГ в 2023 году
Армия
ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской области
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского в День народного единства
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев указал на лидерство России в ракетных вооружениях
Мир
Минздрав Газы сообщил о гибели 12 человек при ударе по школе
Общество
Золотую пушкинскую осень представили на выставке «Россия» на ВДНХ
Армия
Тульские оружейники передадут Минобороны винтовки и гранатометы
Происшествия
В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Экономика
Россия не рассматривает новые ограничения на вывоз продовольствия
Сюжет:

Роспатент прокомментировал «конфискацию» товарных знаков в Финляндии

Роспатент: комментарий финской стороны соответствует позиции ведомства
0
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспатент прокомментировал публикации в СМИ, касающиеся «конфискации» нескольких товарных знаков российских юридических лиц в Финляндии. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 3 ноября.

«Сегодня Роспатент получил ответ, <...> в котором говорится, что национальным правоохранительным органом Финляндии наложен арест на указанные товарные знаки в соответствии с ограничительными мерами ЕС», — говорится в комментарии.

Так, финское ведомство по патентам и регистрации (PRH) пояснило, что арестованный российский товарный знак продолжает действовать на территории страны, оставаясь собственностью правообладателя, при этом у юрлица пропадает возможность продавать или лицензировать его.

Таким образом, исключительное право не аннулируется, а остается за правообладателем. Кроме того, его продление также не подпадает под ограничения.

Из Финляндии с любовью: российские компании сохранили интеллектуальные права
В Роспатенте опровергли сообщения финских СМИ о конфискациях российских товарных знаков

Информация о конфискации нескольких товарных знаков российских юрлиц в Финляндии появилась 1 ноября. Тогда газета Yle сообщила, что все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в стране компанией АНО «ТВ-Новости», а также российского банка «Сбербанк» и оружейного концерна «Калашников» были конфискованы и изъяты из базы патентного бюро страны Управлением по взысканию долгов.

В последнее время в странах ЕС обсуждается введение 12-го пакета антироссийских санкций. 31 октября стало известно, что в него могут войти торговые ограничения на €5 млрд. В их числе запрет на покупку российских алмазов.

В сентябре сообщалось, что группа стран ЕС призвала к санкциям против атомной отрасли, но это предложение вызвало сопротивление со стороны других членов объединения.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023