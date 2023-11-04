Роспатент прокомментировал «конфискацию» товарных знаков в Финляндии

Роспатент прокомментировал публикации в СМИ, касающиеся «конфискации» нескольких товарных знаков российских юридических лиц в Финляндии. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 3 ноября.

«Сегодня Роспатент получил ответ, <...> в котором говорится, что национальным правоохранительным органом Финляндии наложен арест на указанные товарные знаки в соответствии с ограничительными мерами ЕС», — говорится в комментарии.

Так, финское ведомство по патентам и регистрации (PRH) пояснило, что арестованный российский товарный знак продолжает действовать на территории страны, оставаясь собственностью правообладателя, при этом у юрлица пропадает возможность продавать или лицензировать его.

Таким образом, исключительное право не аннулируется, а остается за правообладателем. Кроме того, его продление также не подпадает под ограничения.

Информация о конфискации нескольких товарных знаков российских юрлиц в Финляндии появилась 1 ноября. Тогда газета Yle сообщила, что все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в стране компанией АНО «ТВ-Новости», а также российского банка «Сбербанк» и оружейного концерна «Калашников» были конфискованы и изъяты из базы патентного бюро страны Управлением по взысканию долгов.

В последнее время в странах ЕС обсуждается введение 12-го пакета антироссийских санкций. 31 октября стало известно, что в него могут войти торговые ограничения на €5 млрд. В их числе запрет на покупку российских алмазов.

В сентябре сообщалось, что группа стран ЕС призвала к санкциям против атомной отрасли, но это предложение вызвало сопротивление со стороны других членов объединения.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.