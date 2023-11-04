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Чернышенко рассказал о развитии нацпроекта по туризму в стране

Чернышенко: власти работают над нацпроектом «Туризм — индустрия гостеприимства»
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 4 ноября в ходе выступления на выставке-форуме «Россия» рассказал о национальном проекте «Туризм — индустрия гостеприимства».

В рамках выставки «Почувствуй Россию» он указал, что РФ включает в себя девять часовых зон, все климатические зоны, в том числе субтропики и Арктику. С целью развития туристической инфраструктуры по стране по поручению президента РФ реализуются мероприятия, позволяющие насладиться природой и достопримечательностями России, отметил он.

«Я очень благодарен всем, кто сделал эту красоту, прежде всего правительству РФ, нашим федеральным органам исполнительной власти, субъектам. Мы вместе на этой площадке будем проводить много мероприятий, где можно будет прикоснуться, почувствовать, попробовать, что такое наше знаменитое российское гостеприимство в нашей самой большой и самой разнообразной великой стране», — рассказал Чернышенко.

Политик также отметил большое количество родителей с детьми на выставке. Он указал, что организаторы мероприятия специально оборудовали павильоны для юных гостей.

Ранее в субботу Чернышенко посетил, в частности, павильон выставки, посвященный решению экологических проблем.

Выставка-форум начала работу в Москве утром в субботу, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для гостей посещение выставки бесплатно.

Ранее, 2 ноября, в Минэкономразвития подтвердили, что с января по сентябрь 2023 года россияне совершили 135 млн турпоездок по стране. Это на 19,1 млн (16%) больше, чем за тот же период прошлого года.

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