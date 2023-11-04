Золотую пушкинскую осень представили на выставке «Россия» на ВДНХ

Гостям выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, представили золотую пушкинскую осень. Полюбоваться ею можно на стенде Санкт-Петербурга.

Посетители могут пройтись по интерактивному полу с осенними листьями и даже «лужами», и ощутить себя жителями Северной столицы. Над гостями для большей реальности висят зонтики, а также слышен шум дождя.

Кроме того, на стенде представлено зимнее время года в Петербурге.

Стенд Ленинградской области, открывшийся на выставке «Россия», представил концепцию «Живи, работай, отдыхай». По словам автора инсталляции, художника Андрея Пунина, посетители выставки-марафона смогут поиграть здесь в кубики в масштабах всей страны.

Выставка начала работу утром в субботу, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей посещение выставки бесплатно.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».