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Чернышенко назвал число зарегистрированных на «Госуслугах» россиян

Чернышенко: свыше 110 млн россиян зарегистрировались на «Госуслугах»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Свыше 110 млн россиян зарегистрированы на портале «Госуслуг» и ежедневно получают миллионы различных электронных услуг. Об этом 4 ноября в ходе открытия экспозиции «Мир цифры» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«На нашем портале «Госуслуги» уже более 110 млн пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг», — сказал он.

Ранее в субботу Чернышенко посетил, в частности, павильон выставки, посвященный решению экологических проблем.

В этот же день президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал о выставке-форуме «Россия». По его словам, она посвящена достижениям нашей страны в разных областях промышленности, в самых передовых направлениях.

Представленные экспонаты основаны на результатах научных работ российских ученых.

Выставка начала работу в Москве утром в субботу, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для гостей посещение выставки бесплатно.

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Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

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