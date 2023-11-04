Чернышенко назвал число зарегистрированных на «Госуслугах» россиян

Свыше 110 млн россиян зарегистрированы на портале «Госуслуг» и ежедневно получают миллионы различных электронных услуг. Об этом 4 ноября в ходе открытия экспозиции «Мир цифры» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«На нашем портале «Госуслуги» уже более 110 млн пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг», — сказал он.

Ранее в субботу Чернышенко посетил, в частности, павильон выставки, посвященный решению экологических проблем.

В этот же день президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал о выставке-форуме «Россия». По его словам, она посвящена достижениям нашей страны в разных областях промышленности, в самых передовых направлениях.

Представленные экспонаты основаны на результатах научных работ российских ученых.

Выставка начала работу в Москве утром в субботу, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для гостей посещение выставки бесплатно.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.