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Захарова прокомментировала визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев

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Фото: TASS/Zuma
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, комментируя визит главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, что политик «вернулась к основной специальности». Об этом дипломат написала 4 ноября в своем Telegram-канале.

«Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения пути вступления Украины в ЕС. То есть опять вернулась к своей основной специальности», — написала Захарова.

О визите главы ЕК в украинскую столицу ранее в субботу сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, депутаты ожидают ее выступления в парламенте.

Как добавляет «Газета.Ru», ранее в этот день заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью указала, что ЕК может порекомендовать начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Она добавила, что постоянно взаимодействует с ЕК.

В конце октября фон дер Ляйен посетила Черногорию. В ходе визита она отметила, что страна демонстрирует готовность к вступлению в ЕС и может стать членом объединения до 2030 года.

До этого, 25 октября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль поделился мнением, что Украина будет полностью готова стать полноправным членом объединения через два года. Он напомнил, что многие страны ЕС уже несколько лет ожидают вступления Украины в блок.

Ранее, 11 октября, замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что переговоры о вступлении Украины в объединение могут начаться в первом полугодии 2024 года. Он добавил, что Брюссель поддержит Киев во время своего председательства в Совете ЕС в указанный период.

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В начале октября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

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