Заммэра Сергунина пригласила на мероприятия выставки «Россия» на ВДНХ

Уже 10 тыс. человек зарегистрировались на экскурсии и концерты выставки-форума «Россия», которая начала работу на ВДНХ. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Сейчас можно записаться на одну из семи экскурсий по экспозициям регионов, а также на концерты, спектакли и многое другое. Ежедневно в рамках выставки будут проходить сотни событий. На ближайшие уже зарегистрировались больше 10 тыс. человек», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

На экспозиции доступны тематические экскурсии «Цифровое погружение», «Родная страна», «Зеленый путь», «Арт-тропа», «Умная энергетика», «Мой успех» и флагманская «Россия — это мы». Также предусмотрены дополнительные маршруты «ВДНХ» и «Телемост», участники которых познакомятся с территорией главной выставки страны и побывают в телецентре «Останкино».

Пока больше всего желающих зарегистрировалось на выступление хора Сретенского монастыря. Кроме того, посетители интересуются выступлениями симфонических оркестров, коллектива «Пролетарское танго» и концертом «Джаз на краю земли».

Выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Вместе со всеми регионами страны свой потенциал развития представит Москва. В интерактивной форме посетителям столичного пространства расскажут об истории и достижениях столицы. А с помощью современных технологий гости смогут, к примеру, снять короткое видео с высотных точек города — Останкинской башни, Дома культуры «ГЭС-2» и других объектов.