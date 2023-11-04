Блогера Шабутдинова доставили в Таганский суд для избрания меры пресечения

Блогера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 4 ноября.

Там состоится заседание, на котором ему будет избрана мера пресечения по делу о мошенничестве.

Ранее в этот день ему было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество». Свою вину блогер не признал.

По данным следствия, он оказывал некачественные образовательные услуги, стоимость которых начиналась от 250 тыс. рублей. Как собщила прокуратуры Москвы, блогер совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Программы реализовывались от имени юридических лиц, однако представленные блогером данные не соответствовало действительности.

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги.