Вице-премьер Чернышенко посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко посетил координационный центр Правительства РФ на выставке «Россия» на ВДНХ. В сети появились кадры его визита.

В частности, вице-премьер посетил павильон, посвященный решению экологических проблем.

Ранее в субботу президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал о выставке-форуме «Россия». Он обратил внимание, что она посвящена достижениям нашей страны в разных областях промышленности, в самых передовых направлениях. Представленные экспонаты основаны на результатах научных работ российских ученых.

Выставка начала работу в Москве утром в субботу, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей посещение выставки бесплатно.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.