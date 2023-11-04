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Эксперт указала на особое значение для россиян Дня народного единства

Эксперт Линдигрин отметила особое значение для россиян Дня народного единства
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В последнее время День народного единства приобретает особое значение, праздник становится ближе россиянам, отметила 4 ноября в беседе с «Известиями» генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

«Он (День народного единства. — Ред.) становится ближе и понятнее каждому жителю нашей страны. Если раньше многие из россиян переспрашивали и не понимали, что же всё-таки мы отмечаем в этот день, то сегодня, благодаря нашим друзьям, а особенно недругам, ситуация в корне изменилась», — подчеркнула эксперт.

Лидигрин напомнила, что Россия неоднократно переживала моменты, когда целостность и независимость государства зависела от единения ее народов. Это россияне знают со школы, отметила она.

Однако сейчас вспыхивает множество конфликтов, они затрагивают различные национальности и религии, а не реагировать на них невозможно.

«Каждому приходится отвечать самому себе и своим близким на вопрос, с кем он, на чьей стороне. И разумнее всего отвечать с учетом исторического опыта России», — продолжила она.

Сплотившись, россияне многое преодолевали, причем вне зависимости от веры и национальности. Единство не было для россиян пустым звуком, так жителей России воспитывают с детства.

«Это и помощь тем, кому сложно, и сострадание тем, кто в нем нуждается, и совместное решение самых сложных проблем. Все это, кстати, мы наблюдаем сейчас на примере участия жителей различных регионов страны в СВО. В их помощи бойцам, раненным, пострадавшим семьям. Мы вместе, и это чувствует каждый. Поэтому думаю, что без преувеличения можно сказать, что сейчас День народного единства жители нашей страны отмечают каждый день», — заключила специалист.

Ранее в субботу военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о важности этого праздника. День установлен в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени, напомнил он.

Теперь все вместе: что мы отмечаем в День народного единства
История главного праздника Российской державы

Историк объяснил, что название праздника связано с тем, что люди разных сословий собрались воедино для освобождения Родины.

Накануне, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на всех переломных этапах в истории России единство ее народа было ключевым. Кроме того, президент поздравил россиян с Днем народного единства.

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