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Орешкин указал на изменение центров силы мировой экономики

Орешкин: центр силы мировой экономики меняется и уходит на восток
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Центры силы мировой экономики меняются и сдвигаются на восток, аналогичным образом меняются и экономические взаимоотношения России, заявил 4 ноября помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Он (центр силы. — Ред.) уходит на восток, и также меняются экономические взаимоотношения России. Это не события последних лет и последнего года — это события, которые естественным образом происходили последние 10 лет», — заявил он, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Также в рамках своего выступления помощник президента рассказал, что экономика РФ к 2030–2035 годам должна снизить уровень импорта до 15% в структуре потребления.

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Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин отметил, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы, в которой действует несколько центров роста.

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