Орешкин указал на изменение центров силы мировой экономики

Центры силы мировой экономики меняются и сдвигаются на восток, аналогичным образом меняются и экономические взаимоотношения России, заявил 4 ноября помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Он (центр силы. — Ред.) уходит на восток, и также меняются экономические взаимоотношения России. Это не события последних лет и последнего года — это события, которые естественным образом происходили последние 10 лет», — заявил он, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Также в рамках своего выступления помощник президента рассказал, что экономика РФ к 2030–2035 годам должна снизить уровень импорта до 15% в структуре потребления.

Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин отметил, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы, в которой действует несколько центров роста.

24 июля глава государства подчеркнул, что новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным. Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет в нем достойное место, выразил уверенность российский лидер.