Президент РАН Геннадий Красников рассказал о выставке-форуме «Россия»

Президент Российской академии наук Геннадий Красников в субботу, 4 ноября, рассказал о выставке-форуме «Россия», который в этот день открывается на ВДНХ в Москве.

«Это масштабная выставка-форум, она посвящена ярким достижениям нашей страны в разных областях промышленности, в самых передовых направлениях в науке, экономике, культуре, образования, здравоохранения. Ее экспозиции связаны с выдающимися достижениями наших соотечественников. Экспонаты, которые здесь мы видим, они все без исключения основаны на результатах научных работ наших ученых», — сказал он во время вступительного обращения.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

2 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия. По словам журналиста, новинкой выставки является павильон № 1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны

Вход на выставку бесплатный.