Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с последствиями землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и непальскому премьер-министру Пушпе Камалу Дахалу в связи с последствиями землетрясения на западе республики. Телеграмма российского лидера опубликована в субботу, 4 ноября, на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

Землетрясение в Западном Непале магнитудой 6,4 произошло в ночь на 4 ноября. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули. По данным СМИ, число погибших составляет более 120 человек, еще 100 получили ранения разной степени тяжести. В этот же день пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев сообщил «Известиям», что, предварительно, российские граждане среди погибших не числятся.

Российский турист Александр Болдаков рассказал «Известиям», что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра — в Катманду.