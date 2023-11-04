«Движение первых» и РСВ ждут миллионы посетителей в своем павильоне

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» и президентская площадка «Россия — страна возможностей» организовали совместный павильон на выставке «Россия» на ВДНХ, организаторы ожидают, что его посетит несколько миллионов человек. Об этом журналистам 4 ноября рассказал лидер «Движения первых» Григорий Гуров.

«Предполагаем, что несколько миллионов человек (посетят павильон. — Ред.)», — сказал он журналистам на полях выставки.

Гуров добавил, что уже 100 тыс. человек заявили об участии в экскурсиях по павильону. Они поданы детскими организованными группами из всех регионов России.

Как уточняет «Газета.Ru», общая площадь павильона № 1 составляет более 9,3 тыс. кв. м. При входе в нулевой зал гостей встречает фигура Юрия Гагарина, который держит в руке белую звезду.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства. Церемония началась с масштабного танцевального флешмоба.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум. По его словам, идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.