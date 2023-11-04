Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с последствиями землетрясения
Мир
ЦАХАЛ сообщила о рейде в Газе с участием инженерных подразделений
Общество
Патриарх Кирилл удостоен президентской премии за укрепление единства нации
Общество
Обнаружен подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века
Происшествия
Российская ПВО уничтожила два украинских дрона в небе над Курской областью
Общество
Кравцов заявил о вхождении России в топ-10 стран по качеству школьного образования
Армия
ПВО РФ уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
Мир
Орешкин указал на изменение центров силы мировой экономики
Общество
Блогеру Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве
Мир
В КНДР заявили об истощении казны США из-за помощи Украине
Общество
Кравцов объяснил предлагаемые правила использования телефонов в школах
Общество
«Движение первых» и РСВ ждут миллионы посетителей в своем павильоне
Экономика
Банки начали вдвое снижать платежи по ипотеке в первый год кредита

«Движение первых» и РСВ ждут миллионы посетителей в своем павильоне

«Движение первых» и РСВ ждут миллионы посетителей в павильоне на выставке «Россия»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» и президентская площадка «Россия — страна возможностей» организовали совместный павильон на выставке «Россия» на ВДНХ, организаторы ожидают, что его посетит несколько миллионов человек. Об этом журналистам 4 ноября рассказал лидер «Движения первых» Григорий Гуров.

«Предполагаем, что несколько миллионов человек (посетят павильон. — Ред.)», — сказал он журналистам на полях выставки.

Гуров добавил, что уже 100 тыс. человек заявили об участии в экскурсиях по павильону. Они поданы детскими организованными группами из всех регионов России.

Как уточняет «Газета.Ru», общая площадь павильона № 1 составляет более 9,3 тыс. кв. м. При входе в нулевой зал гостей встречает фигура Юрия Гагарина, который держит в руке белую звезду.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства. Церемония началась с масштабного танцевального флешмоба.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум. По его словам, идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023