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ЦАХАЛ сообщила о рейде в Газе с участием инженерных подразделений

ЦАХАЛ: в секторе Газа проведен рейд бронетанковыми и инженерными подразделениями
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений. Об этом 4 ноября говорится в сообщении Telegram-канала израильской армии.

«<…> ночью в ходе целенаправленного рейда на юге сектора Газа бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛ провели операцию <…> по обезвреживанию взрывных устройств. В ходе операции войска столкнулись с террористической ячейкой, выходящей из шахты туннеля. В ответ военные открыли артиллерийский огонь по террористам и уничтожили их», — отмечается в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, за сутки боевики палестинского движения ХАМАС много раз пытались атаковать израильских военных из туннельных шахт и военных объектов, расположенных на севере сектора Газа. В ответ позиции палестинских формирований были уничтожены.

Днем ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ после окружения города Газа зашла на территорию анклава для проведения боевых операций против палестинского движения ХАМАС. В тот же день в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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