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Патриарх Кирилл удостоен президентской премии за укрепление единства нации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу премии за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ был опубликован в субботу, 4 ноября, на официальном портале правовой информации.

«Присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единство российской нации 2023 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу <…>», — говорится в указе.

Таким образом глава государства удовлетворил соответствующее предложение Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Указ был подписан накануне, 3 ноября.

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Ранее в этот день патриарх Кирилл в Успенском соборе Кремля объявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века. Реликвия ранее считалась утраченной.

Накануне, 3 ноября, российский лидер подчеркнул, что на всех переломных этапах в истории России единство ее народа было ключевым. Кроме того, президент поздравил россиян с Днем народного единства.

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