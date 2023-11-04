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Сайты выставки «Россия» подверглись атаке хакеров со стороны Украины и Запада

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмичёнок
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Сайты выставки-форума «Россия» подверглись массированной хакерской атаке с территории Украины и Запада. Об этом 4 ноября сообщила дирекция мероприятия.

«Сайты международной выставки-форума «Россия», которая открывается сегодня на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке емкостью не менее 0,5 Tb/s», — говорится в заявлении.

По данным руководства выставки, атака была совершена при помощи сети botnet. Она расположена на территории Украины, Италии, Испании, Польши, Соединенных Штатов и ряда других недружественных стран. В дирекции также отметили, что обреченная на провал атака лишь подчеркивает, насколько грандиозно и значимо это событие.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Открытие выставки-форума приурочено ко Дню народного единства.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин и всё руководство страны планируют неоднократно посетить выставку.

Ранее, 2 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре мероприятия и рассказал о его подготовке. По словам Воробьева, в помещении выставки постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

До этого, 29 октября, корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что на выставке-форуме «Россия» представят деликатесы из всех регионов страны, например, сыр, вино, рыбу, а также улитки и редкие сорта меда.

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