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Актер из «Аватара» Джуниор Балайя скончался в возрасте 70 лет

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Фото: thesouthfirst.com
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Индийский актер Рагху Балайя, также известный как Джуниор Балайя, умер в возрасте 70 лет. Об этом 2 ноября сообщил India Today.

«2 ноября тамильское кино проснулось от печальной новости о внезапной гибели Джуниора Балайи», — говорится в сообщении.

Актер скончался утром в своем доме в районе Валасараваккэм штата Ченнаи.

Рагху Балайя был сыном известного индийского актера Тирунелвели Балайи, снимавшегося в фильмах на тамильском языке. Джуниор дебютировал в кино в 1975 году, однако на протяжении всей своей карьеры он играл в основном второстепенных персонажей. Последний раз Балайя появлялся на экране в 2021 году.

Известность актер получил благодаря ролям в фильмах «Победитель», «Прямой взгляд», «Одиночка», а также картине «Аватар» 1995 года режиссера Мухаммада Ханифа, также известного как Нассар.

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