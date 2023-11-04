Актер из «Аватара» Джуниор Балайя скончался в возрасте 70 лет
Индийский актер Рагху Балайя, также известный как Джуниор Балайя, умер в возрасте 70 лет. Об этом 2 ноября сообщил India Today.
«2 ноября тамильское кино проснулось от печальной новости о внезапной гибели Джуниора Балайи», — говорится в сообщении.
Актер скончался утром в своем доме в районе Валасараваккэм штата Ченнаи.
Рагху Балайя был сыном известного индийского актера Тирунелвели Балайи, снимавшегося в фильмах на тамильском языке. Джуниор дебютировал в кино в 1975 году, однако на протяжении всей своей карьеры он играл в основном второстепенных персонажей. Последний раз Балайя появлялся на экране в 2021 году.
Известность актер получил благодаря ролям в фильмах «Победитель», «Прямой взгляд», «Одиночка», а также картине «Аватар» 1995 года режиссера Мухаммада Ханифа, также известного как Нассар.