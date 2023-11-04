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В посольстве РФ указали на отсутствие сообщений о погибших россиянах в Непале

Ивашев: Непал не сообщал о погибших при землетрясении россиянах
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Фото: commons.wikimedia.org/RSS
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Посольство РФ находится в непрерывном контакте с властями Непала в связи с произошедшим там мощным землетрясением, в котором, по предварительным данным, погибли порядка 128 человек. Об этом 4 ноября сообщил «Известиям» пресс-секретарь дипмиссии Александр Ивашев.

По его словам, район, что больше остальных пострадал от подземных толчков, не является туристическим. Он также сообщил, что обращений от российских туристов пока не поступало.

«Про россиян данных нет. Находимся в тесном контакте с местными властями, они не сообщали о гибели наших соотечественников», — сообщил Ивашев.

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Землетрясение в Западном Непале магнитудой 6,4 произошло в ночь на 4 ноября. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули. По данным СМИ, число погибших составляет 128 человек, еще 100 получили ранения разной степени тяжести.

Российский турист Александр Болдаков рассказал «Известиям», что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра — в Катманду.

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