Ситуация на Украине, поддержку которой оказывает США, истощает бюджет Вашингтона и ясно показывает ограниченные возможности страны по производству техники. Об этом в субботу ,4 ноября, написал обозреватель Ким Мён Чхоль в материале, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Украинский кризис, истощающий казну США, является неизбежным результатом безрассудных действий нынешней администрации США по укреплению союзнических отношений», — говорится в статье.

Обозреватель приводит в пример заявление члена американской палаты представителей о том, что украинский кризис выявил ограничения реальных возможностей Соединенных Штатов по производству оружия, а также явно показал, «насколько уязвима и нестабильна цепочка поставок».

«Тот факт, что после того, как США предоставили Украине более 1,4 тыс. переносных зенитных ракет Stinger, производство ракет было остановлено из-за отсутствия запасных частей, а поставки в зарубежные страны, в том числе на Тайвань, были задержаны, свидетельствует не о чем ином, как о плохом состоянии военной промышленности Соединенных Штатов», — отмечает автор.

Опубликованный материал стал реакцией на статью советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана в журнале Foreign Affairs на тему победы США в борьбе за будущий миропорядок.

При этом российский сенатор Алексей Пушков, комментируя данное заявление Салливана, сказал, что Соединенные Штаты не способны решать международные кризисы, однако способны постоянно порождать и усугублять их.

Ранее, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Киеву и вынуждено сократить военные поставки, чтобы «растянуть возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок».

Ранее в этот день Пентагон официально сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $425 млн, о котором накануне рассказали источники Reuters.

В американском оборонном ведомстве отметили, что в рамках сокращения данных поставок из его собственных запасов на удовлетворение текущих потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет направлено вооружение только на $125 млн.

26 октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.