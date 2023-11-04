Bild: глава МИД Хорватии извинился перед главой МИД Германии за поцелуй

Глава министерства иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите министров стран Европейского союза (ЕС) в Берлине неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила газета The Bild.

Это случилось на конференции, где обсуждались актуальные вопросы Европы. Мероприятие состоялось в четверг в Берлине. В нем участвовали многие европейские главы МИД. На повестке дня стоял вопрос о дальнейшем развитии и расширении Евросоюза.

«Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», — сказано в материале.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман опоздал на совместную фотографию, а затем попытался поцеловать коллегу из ФРГ. Бербок увернулась в последний момент.

В социальных сетях сразу же поднялась волна возмущений. Высказались и некоторые политики. Так, ультралевый депутат Ивана Кекин заявила, что мужчина «опозорил всех хорватов», а бывший премьер-министр страны Ядранка Косор напомнила, что принудительные поцелуи женщин приравниваются к насилию.

Грлич-Радман принес извинения, объяснив, что всего лишь хотел поздороваться, но попытка приветствия вышла неуклюжей.

Неловкие ситуации нередко происходят с политиками. Так, например, 13 июля произошел неоднозначный инцидент с американским президентом Джо Байденом, когда он приветствовал сотрудников посольства США и их семьи перед посадкой в самолет в аэропорту Хельсинки Вантаа. Среди пришедших оказалась женщина с ребенком на руках, и Байден попытался пообщаться с девочкой. На кадрах видно, как он наклоняется к ребенку, но та отворачивается, когда американский лидер, прижавшись губами к плечу девочки, слегка покусывает его.