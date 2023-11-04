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Рейсовый автобус загорелся на трассе в Дагестане

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Фото: Управление МЧС РФ по Республике Дагестан
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Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ставрополь — Каспийск, загорелся в Дагестане. Об этом сообщили на сайте главного управления МЧС России по республике в субботу, 4 ноября.

В автобусе на момент возгорания находились 38 человек, среди них восемь детей. Все пассажиры и водитель успели эвакуироваться из транспорта, в результате никто не пострадал.

Возгорание было локализовано в 03:15. Через шесть минут был устранен открытый огонь. Полная ликвидация пожара произошла в 03:25. Площадь горения составила 32 кв. м.

Перекрывать трассу необходимости не возникло, автомобили следуют по шоссе без ограничений. Пассажиры добираются до конечных точек маршрута на попутном транспорте.

К тушению было привлечено 18 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России.

Ранее, 22 октября, автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве. Информация о пострадавших не поступала.

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