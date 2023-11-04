Глава МИД Венесуэлы раскритиковал действия Израиля в Газе

Израиль совершает в секторе Газа варварские военные преступления. Об этом 3 ноября сообщает глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

«Происходящее в Газе ― это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершенные израильским государством», ― пишет Хиль в социальной сети X.

По словам министра, подобное варварство Израиля необходимо немедленно прекратить, а преступления должны быть строжайше осуждены.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в этот день сообщила об ударе по машине скорой помощи. По сведениям израильских военных, в автомобиле находились участники палестинского движения ХАМАС.

Тогда же сообщалось, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу Аш-Шифа в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого Красный Полумесяц сообщал, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс, со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.