PRCS сообщило о 15 погибших в результате удара по колонне скорой помощи в Газе

В результате авиаудара израильских военных по колонне машин скорой помощи у центральной больницы «Аш-Шифа» 15 человек погибли и более чем 60 пострадали. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

«Кроме того, сотрудники PRCS — врач и водитель машины скорой помощи — получили ранения», — говорится в заявлении палестинской организации, опубликованном в Х.

Также в организации заявили, что со дня обострения палестино-израильского конфликта, 7 октября, при исполнении своих гуманитарных обязанностей четыре медика Красного Полумесяца погибли и более 20 получили ранения, восемь машин скорой помощи было уничтожено.

«Преднамеренное нападение на медицинские бригады — это военное преступление и серьезное нарушение Женевских конвенций»,— указали в PRCS.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого Красный Полумесяц сообщал, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс, со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.