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Военнослужащие ВВО отметили День народного единства в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) разных национальностей и народностей России встретили государственный праздник День народного единства. Об этом 4 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Военные ВС РФ встретились с представителями юнармейских отрядов школ ДНР и вместе посетили «Аллею славы» Донецка. После этого бойцы провели беседу с подрастающим поколением о причинах и необходимости проведения спецоперации, рассказали о взаимопомощи братских народов России на поле боя, а также о боевых подвигах обычных российских солдат и современных героях России.

«В нашем артиллерийском дивизионе очень много представителей разных национальностей. И самая главная фишка нашего дивизиона, что у нас сплоченность, никогда не бывает конфликтов на почве национальности. И русские, и дагестанцы, и кабардинцы, ингуши служат у нас в дивизионе. И никогда не было такого, чтобы мы между собой ругались и какая-то проблема происходила», — рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Центурион.

В завершение мероприятия ребята вместе с военнослужащими прочитали патриотические стихи ко Дню народного единства в парке Ленинского комсомола на фоне флагов народов России.

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Ранее в этот день военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о важности Дня народного единства. По его словам, название праздника связано с тем, что люди разных сословий собрались воедино для освобождения Родины. Он напомнил, что и герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский принадлежали к разным социальным группам. Кроме того, эти события важны тем, что после окончания Смутного времени в России прошли первые в Европе выборы царя.

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