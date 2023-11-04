Британский наемник Кристофер Перриман, воевавший на стороне украинской армии, погиб в результате артиллерийского удара. Об этом 3 ноября сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник.

«Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине», ― сказано в заметке.

Известно, что Перриман поступил на военную службу в 16 лет. Также источник британского таблоида сообщает, что погибший на Украине наемник служил в Ираке и Косово.

Уточняется, что британский МИД подтвердил информацию и заявил, что поддерживает семью погибшего британца.

В апреле Перриман в беседе с журналом The Spectator заявил, что артиллерийские расчеты Вооруженных сил (ВС) РФ «чертовски хороши». По его словам, украинские подразделения возле Днепра подвергались непрерывному артиллерийскому обстрелу, так как российские беспилотники вели постоянную разведку местности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.