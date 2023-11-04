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Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок

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Фото: Соцсети
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Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать свою коллегу из ФРГ Анналену Бербок на саммите министров стран Евросоюза (ЕС) в Берлине. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило издание Bild.

Инцидент произошел на приветственной фотосессии перед саммитом. На кадрах с трансляции было видно, что Грлич-Радман сначала схватил Бербок за руку, а потом, пока она смотрела на него, попытался ее поцеловать, однако глава МИД Германии успела быстро увернуться.

«Министр иностранных дел Хорватии прибыл на фотосессию слишком поздно. Все остальные министры уже поприветствовали друг друга (целует слева, целует справа). Окружающие Бербок сказали, что это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать друг друга», — передает издание.

При этом газета отмечает, что в Хорватии произошедшее вызвало огромный ажиотаж. В частности, ультралевый депутат Ивана Кекин заявила, что мужчина «опозорил всех хорватов», а бывший премьер-министр страны Ядранка Косор напомнила, что принудительные поцелуи женщин приравниваются к насилию.

Известно, что Грлич-Радман уже принес свои извинения и объяснил свой поступок тем, что просто хотел приветствовать коллегу «по-человечески».

Неловкие ситуации нередко происходят с политиками. Так, например, 13 июля произошел неоднозначный инцидент с американским президентом Джо Байденом, когда он приветствовал сотрудников посольства США и их семьи перед посадкой в самолет в аэропорту Хельсинки Вантаа. Среди пришедших оказалась женщина с ребенком на руках, и Байден попытался пообщаться с девочкой. На кадрах видно, как он наклоняется к ребенку, но та отворачивается, когда американский лидер, прижавшись губами к плечу девочки, слегка покусывает его.

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