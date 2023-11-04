Цукерберг попал в больницу с порванной во время спарринга крестообразной связкой

Американский миллиардер, глава Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг оказался в больнице, порвав во время спарринга крестообразную связку. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает издание Insider.

Миллиардер перенес операцию по замене связки. Об этом он объявил в посте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вместе с фотографиями, на которых он лежит на больничной койке с перевязанной ногой.

Цукерберг готовился к бою ММА, который запланирован на начало будущего года, но теперь, скорее всего, поединок будет отложен.

«Всё еще с нетерпением жду возможности сделать это после того, как выздоровею», — написал бизнесмен. Издание уточнило, что упомянутый в посте бой вряд ли связан с другим американским бизнесменом — Илоном Маском.

В начале июля стало известно, что предприниматели обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств. По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата.

В середине августа Маск сообщил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. После отказа сразиться в Колизее он предложил приехать домой к главе Meta, назвав его «безопасным местом». Однако Цукерберг сообщил, что отдыхает и путешествует.

На это 6 сентября Илон Маск предложил руководителю корпорации Meta поединок после того, как он вернется из отпуска. Изобретатель продолжил, что допускает проведение боя, когда Цукерберг вернется в США.