Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой дождь и до +8 градусов в субботу
Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +8 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 4 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +6…+8 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +6.
В Московской области днем прогнозируют +3…+8 градусов, аналогичная температура ожидается и ночью.
Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.
Ранее, 2 ноября, синоптики «Яндекс Погоды» сообщили, что в субботу, 4 ноября, пройдет небольшой дождь, а в воскресенье воздух в столице прогреется до +14 градусов. При этом также ожидаются небольшие осадки.
Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов утром 1 ноября, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса.