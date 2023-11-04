Глава МИД Франции посоветовала африканским странам не променивать Париж на Москву

Африканским странам не стоит терять связь с Парижем в пользу отношений с Москвой. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявила глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в связи с утерей Францией влияния в Сахельском регионе.

«Если бы я была на вашем месте, я бы не променяла Францию на Россию», — сказала она во время пресс-конференции в столице Нигерии Абудже, передает «РИА Новости».

Это был ответ министра на вопрос о том, теряет ли Париж хватку в Африке на фоне разрыва отношений с несколькими странами, в частности с Мали, Буркина-Фасо и Нигером, притом что влияние России в регионе растет. Колонна отметила, что отдельный регион Сахель не равно вся Африка.

«Не стоит путать Африку и Сахель. Африка — большая и очень разная. За исключением Сахеля наши отношения с другими странами на подъеме, чему мы очень рады», — подчеркнула она.

Ранее, 10 октября, французские солдаты покинули Ниамей, столицу Нигера, под контролем вооруженных сил (ВС) страны со всем своим арсеналом. Этот отъезд военных Франции называют победой нигерийского народа.

24 сентября Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. При этом государство позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных стран, однако на Францию это разрешение больше не распространяется.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать французских послов и военных из Нигера. По его словам, дальнейшее сотрудничество с этой африканской страной невозможно, поскольку нынешнее правительство Нигера, захватившее власть, не намерено бороться с терроризмом.

Несколькими днями ранее, 3 сентября, Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.