Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова

На 90-м году жизни умерла заслуженная артистка России Галина Мочалова. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в пресс-службе театра «Приют комедианта».

«Еще пару дней назад мы готовились к 90-летию заслуженной актрисы России, просили ее коллег написать поздравления и теплые слова, которые планировали опубликовать 18 ноября (в день ее рождения). Вчера вечером (2 ноября. — Ред.) нам сообщили, что Галины Владимировны больше нет», — говорится в сообщении.

Театр принес соболезнования семье артистки.

Галина Мочалова смогла сыграть в более чем 80 картинах, в числе которых сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Мажор 3», «Тайны следствия» и другие. Она дебютировала в 1957 году в фильме «Поддубенские частушки». Последней для актрисы стала эпизодическая роль в фильме «Мерзлая земля».

Мочалова играла в спектаклях «Гедда Габлер» (2000), «Женитьба» (2003), «А ты еще не падал с американских горок?» (2003), «Стулья» (2004), «Сбитый дождем» (2006) и в спектакле, сыгранном на сцене более 650 раз, «Эти свободные бабочки» (1999).