Боевое крыло ХАМАС заявило об атаке по Тель-Авиву

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» нанесло удары по Тель-Авиву в качестве ответа на убийства мирных жителей в секторе Газа армией Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщили в пятницу, 3 ноября, в Telegram-канале группировки, входящей в состав ХАМАС.

«Бригады «Аль-Кассама» бомбили Тель-Авив в ответ на <…> резню мирного населения», — написано в сообщении.

Ранее, 27 октября, бригады «Аль-Кассам» заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, они сообщили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Перед этим, 16 октября, бригада «Аль-Кассам» также нанесла ракетный удар по Тель-Авиву. В тот же день атакован был и израильский город Ашдод.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.