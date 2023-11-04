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Госсекретарь СГ Мезенцев отметил углубление сотрудничества России и Белоруссии

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Сотрудничество России и Белоруссии вышло на новый уровень в рамках Союзного государства (СГ). Об этом рассказал государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев в интервью для ТАСС в пятницу, 3 ноября.

Он прокомментировал прошедшую днем ранее рабочую встречу заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука и первого вице-премьера Белоруссии Николая Снопкова. По его словам, такие встречи необходимы, чтобы обсудить конкретные вопросы и возникшие проблемы, а затем прийти к какому-либо решению. Некоторые особо серьезные вопросы, требующие более глубокого рассмотрения, перенаправляются группе высокого уровня Совета министров Союзного государства.

«Важно, что в ходе таких встреч подтверждается настрой на разрешение по-настоящему сложных вопросов двустороннего взаимодействия, но что особо значимо — подтверждается ответственность сторон, представителей республиканских и федеральных министерств, ведомств и курирующих заместителей глав правительств», — высказался госсекретарь.

Мезенцев объяснил, что практика таких встреч и обсуждений оказалась успешной. Это способствует работе по исполнению всего пакета союзных программ, утвержденных президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, членами Высшего Госсовета Союзного государства в ноябре 2021 года.

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Ранее, 26 октября, Мезенцев заявлял, что оборонный потенциал и безопасность Союзного государства заметно укрепляются.

Перед этим, 30 сентября, секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба предположил, что участие страны в Союзном государстве России и Белоруссии возможно. По его словам, для реализации таких целей необходимо выстроить отношения с Минском.

Днем ранее, 29 сентября, в Могилеве прошло заседание группы высокого уровня с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. По его словам, только в текущем году высшим советом министров Союзного государства и группой высокого уровня принято было 72 решения. По словам госсекретаря, этого удалось добиться совместными действиями президентов обеих стран.

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