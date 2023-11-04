Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 58 боеприпасов. Об этом 4 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском ― шесть обстрелов из артиллерии 155 мм, на волновахском ― один обстрел из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В результате обстрелов в Волновахе пострадала девочка 2008 года рождения.

По информации СЦКК, из-за обстрелов ВСУ пострадали семь жилых домов в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

«Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Волноваха», ― рассказали в представительстве.

Ранее на этой неделе, 31 октября, съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Троих корреспондентов доставили в больницу. Ранее в тот день военкор «Известий» Алексей Полторанин, которого впоследствии ранило, передал информацию об атаке ВСУ на Буденновский район Донецка.

Следственный комитет РФ намерен расследовать удары ВСУ по Буденновскому району Донецка, при которых пострадали в том числе журналисты «Известий» и еще один человек погиб. Следователи установят круг причастных к совершению преступлений лиц.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.