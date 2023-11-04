«Известия» показали кадры из Тель-Авива в момент воздушной тревоги

В Тель-Авиве вечером 3 ноября заработала сирена воздушной тревоги. Об обстановке в городе рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Люди выходят из машин, просто ставят их на проезжей части и бегут в укрытие», — поделился журналист.

На кадрах, которые снял Григорьев, видно, что улицы израильского города буквально замерли: дороги пустые, некоторые машины припаркованы у обочин.

Отмечается, что после того, как сирены затихли, раздались звуки взрывов. Место определить пока не удалось.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что не менее 20 человек погибли из-за удара Израиля вблизи здания школы в секторе Газа, в котором находились палестинские беженцы. Телеканал утверждает, что еще десятки человек получили ранения.

До этого, 1 ноября, боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» 1 ноября заявляло, что наносит удары по израильскому Тель-Авиву. Отмечалось, что атака стала ответом на «массовые убийства гражданского населения».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа возросло до 9257 человек, еще 23 516 человек получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.