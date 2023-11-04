Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA после победы над Рыбакиной

Белоруска Арина Соболенко 3 ноября победила в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Канкуне, обыграв Елену Рыбакину, которая представляет Казахстан.

Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу белорусской спортсменки. По результатам встречи Соболенко набрала два очка, уступив идущей на первом месте американке Джессике Пегуле, в запасе которой три очка. Тем временем Елена Рыбакина в группе A заняла третью строчку с одним очком в зачете. В полуфинале Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегуле.

Матч между представительницами Республики Беларусь и Казахстана состоялся в четверг, 2 ноября, однако игру тогда пришлось остановить из-за плохих погодных условий в конце второго сета и перенести.

В сентябре в Нью-Йорке состоялся финальный матч Открытого чемпионата США (US Open) среди женщин в одиночном разряде, который завершился победой американки Кори (Коко) Гауфф. Она одолела Арину Соболенко и впервые стала победительницей турнира.