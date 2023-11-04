Депутат Кнессета рассказал о создании комиссии по расследованию событий 7 октября

По окончании военных действий будет создана государственная комиссия по расследованию в отношении ответственных лиц, которые допустили террористическую атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом «Известиям» рассказал председатель фракции «Государственный лагерь», заместитель председателя партии «Тиква Хадаша», член комитета по иностранным делам и обороне Зеэв Элькин.

«Когда закончатся военные действия, будет создана государственная комиссия по расследованию, которая станет выяснять все ошибки высшего руководства. Мы как демократическая страна считаем, что во время тяжелых событий необходимо очень тщательно изучить все подробности и сделать соответствующие выводы. И если выяснится чья-либо вина, этим будет заниматься уполномоченная по этим вопросам комиссия», — заявил израильский политик.

По его словам, военное и политическое командование должно дать ответы на задаваемые им вопросы. Но данный процесс отложен, пока идут боевые действия.

«И военное командование, и политическое командование должны дать ответы на задаваемые им вопросы по окончании войны. Этим крайне неправильно заниматься во время военных действий. Сейчас мы сосредоточены на другом, более важном», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Зеэва Элькина «Известиям»:

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