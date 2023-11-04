Депутат Кнессета рассказал о боях почти по всему северу Газы

Войска ЦАХАЛ находятся на территории почти всей северной части Газы, идут бои в городе и его окрестностях, рассказал в интервью «Известиям» председатель фракции «Государственный лагерь», заместитель председателя партии «Тиква Хадаша», член комитета по иностранным делам и обороне Зеэв Элькин.

«Мы не действуем сразу на всей территории Газы — потому что это не позволило бы беженцам быть защищенными на юге, большая часть населения города Газа переместилась на юг», — заявил израильский политик.

По его словам, если ЦАХАЛ будет одновременно наступать по всем направлениям, то не удастся минимизировать потери среди мирного населения. Поэтому предпринимаются последовательные шаги для зачистки территорий от боевиков ХАМАС.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Зеэва Элькина «Известиям»:

«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»