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Сальдо назвал удар по Чаплинке свидетельством бесчеловечности ВСУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка. Его слова транслировали в прямом эфире на телеканале «Россия 24» в пятницу, 3 ноября.

«Всё то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности Киева и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие», — высказался он.

По словам губернатора региона, ВСУ точно знали, что в том строении, куда были наведены их орудия, находились только мирные жители. Атака по социальному объекту была осознанной, на посетителей и служащих ракеты были направлены специально.

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Ранее в тот же день сообщалось о ракетном ударе ВСУ по соцобъекту в Чаплинке Херсонской области. Шесть ракет американского производства попали в здание социального фонда и службы занятости. По предварительной информации, девять человек погибли, еще девять находятся в тяжелом состоянии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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