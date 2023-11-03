Сальдо назвал удар по Чаплинке свидетельством бесчеловечности ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка. Его слова транслировали в прямом эфире на телеканале «Россия 24» в пятницу, 3 ноября.

«Всё то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности Киева и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие», — высказался он.

По словам губернатора региона, ВСУ точно знали, что в том строении, куда были наведены их орудия, находились только мирные жители. Атака по социальному объекту была осознанной, на посетителей и служащих ракеты были направлены специально.

Ранее в тот же день сообщалось о ракетном ударе ВСУ по соцобъекту в Чаплинке Херсонской области. Шесть ракет американского производства попали в здание социального фонда и службы занятости. По предварительной информации, девять человек погибли, еще девять находятся в тяжелом состоянии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.