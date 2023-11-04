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Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» временно передали другим компаниям

Росавиация: часть рейсов «Уральских авиалиний» могут передать другим компаниям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» передана другим компаниям до тех пор, пока не будет подписан договор с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и лизингодателем. Это следует из данных Росавиации по допуску на международные рейсы.

«Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией «Уральские авиалинии» трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем», — отмечается в приказе Росавиации по допуску на международные рейсы во всех примечаниях к зарубежным полетам «Уральских авиалиний», права на которые могут передать другим компаниям.

Временно отозванные у «Уральских авиалиний» допуски на перелеты переданы ряду авиакомпаний, в число которых вошли «Аэрофлот», «Азимут», Red Wings и Azur Air.

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Ранее, 18 октября, сообщалось, что Ространснадзор провел внеплановую проверку в «Уральских авиалиниях» и выявил многочисленные нарушения федеральных авиационных правил. Например, были обнаружены повреждения фюзеляжей, загрязнения зеркал стоек шасси, некорректное нанесение герметика в ходе ремонтов и другие повреждения.

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