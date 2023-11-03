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Тарасова назвала Протопопова абсолютным гением фигурного катания

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Фото: РИА Новости/Юрий Долягин
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смерть двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Олега Протопопова. Ее слова в пятницу, 3 ноября, приводит «Спорт-Экспресс».

«Самый большой вклад в фигурное катание был сделан дуэтом Белоусовой и Протопопова. Они просто перевернули наше представление о фигурном катание. И с тех пор, как весь мир увидел их, мы поняли, какое может быть фигурное катание. Это были творцы, абсолютные гении, они захватывали зал, проникали в музыку. Это был душой исполненный полет», — рассказала Тарасова.

О смерти Протопопова сообщалось ранее в этот же день. Заслуженный мастер спорта СССР и победитель Олимпиад 1964 и 1968 годов, он выступал в паре с фигуристкой Людмилой Белоусовой. После завершения спортивной карьеры они начали работать в Ленинградском балете на льду, а с 1995 года получили гражданство Швейцарии. Белоусова ушла из жизни несколькими годами раньше, в 2017 году.

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