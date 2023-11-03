Три незаконных «лежачих полицейских» демонтировали в Тамбове

Три незаконные искусственные неровности демонтировали на улице Селезнёвской в микрорайоне Радужный в Тамбове в пятницу, 3 ноября. Их установили местные жители еще в начале лета, чтобы автомобилисты снижали скорость на дороге.

«Более того, ожидаемого эффекта жители тоже не получили. Вместо того, чтобы сбавить скорость, некоторые гонщики, по их словам, стали объезжать неровности по тротуарам, что также создавало риски для пешеходов», — сказали в мэрии, цитату приводит «ОнлайнТамбов.Ру».

Как отметили в городском комитете дорожного хозяйства и транспорта, законных оснований для устройства «лежачих полицейских» на Селезневской нет. Также чиновники пообещали в ближайшее время рассмотреть вопрос о необходимости обустройства искусственных неровностей на улицах частного сектора со сложной дорожной обстановкой.

Ранее сообщалось, что власти Тамбова закупят коммунальную технику на 245 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета на развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города.