Роскомнадзор прокомментировал информацию о возвращении TikTok в Россию

Работа TikTok в России не ограничивается. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

При этом Роскомнадзор не получал от соцсети уведомления о возобновлении ее работы в РФ. Таким образом в пресс-службе прокомментировали появившиеся ранее в этот день сообщения о якобы возобновлении работы TikTok в стране.

В марте 2022 года администрация TikTok сообщила о решении приостановить распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории РФ.

10 августа из исследования ВЦИОМ стало известно, что российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте». Так, в среднем россияне проводят во «ВКонтакте» 129 минут в день, в TikTok — 125 минут, а в Telegram — 123 минуты.