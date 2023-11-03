Двух запертых в машине собак нашли на севере Москвы

Жители района Коптево на севере Москвы обнаружили в одной из припаркованных машин запертых собак. «Известия» в пятницу, 3 ноября, публикуют кадры с места инцидента, оказавшиеся в распоряжении редакции.

На кадрах видно, что собаки заперты в запотевшем автомобиле, одна из них начала лаять при приближении снимавшего. По словам очевидцев, собаки также бегают по всему салону машины.

Прохожие беспокоятся, есть ли у животных еда и вода. Проходившие около места происшествия дворники рассказали, что хозяйка нередко оставляет животных в автомобиле.

1 ноября СМИ сообщили о попытках прохожих спасти котенка, который четвертый день сидел в машине на платной парковке в районе Охотного Ряда без еды и воды. Прибывшие на место спасатели и сотрудники полиции поначалу не могли вскрыть машину без согласия ее владельца. В итоге сотрудники МЧС смогли освободить животное.

Позднее в тот день в столичной прокуратуре рассказали, что котенок находится в удовлетворительном состоянии, но был страшно голоден и напуган. Уточнялось, что его заберут в семью работника правоохранительных органов.

По сообщениям пользователей Сети, хозяина автомобиля сотрудники правоохранительных органов задержали за неадекватное поведение. Позже о 40-летнем хозяине животного рассказала «Известиям» его мать. Тогда же она уточнила, что на самом деле кот, о котором шла речь в СМИ, — это кошка.