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Тела девяти погибших извлечены из-под завалов в Чаплинке после удара ВСУ

Сальдо: тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплинке после удара ВСУ
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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Тела девяти погибших извлечены из-под завалов после украинского ракетного удара по соцобъекту в Чаплинке Херсонской области, сообщил в пятницу, 3 ноября, глава региона Владимир Сальдо.

«Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжелых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения», — заявил Сальдо в эфире канала «Россия-24».

Разбор завалов продолжается.

Ранее в этот день губернатор сообщил, что киевский режим нанес удар шестью американскими ракетами по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплинке.

«Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект», — написал он в своем Telegram-канале.

СКР, в свою очередь, сообщил в своем Telegram о начале расследования по факту удара Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по зданию соцфонда.

Осеннее обострение: ВФУ возобновили атаки на донецком направлении
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Накануне стало известно, что в Донецке мужчина 1979 года рождения получил ранение из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона. Уточнялось, что инцидент произошел в Петровском районе города.

Ранее в этот день сообщалось, что украинская армия за прошедшие сутки 44 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 155 боеприпасов. В результате погибла девушка в Куйбышевском районе Донецка, еще четыре человека были ранены в Кировском и Петровском районах республиканского центра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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