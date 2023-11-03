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В Липецкой области сиделка обокрала пожилую подопечную

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Жительницу Липецкой области задержали по подозрению в краже 32 тыс. рублей у пенсионерки, у которой она работала сиделкой. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в селе Колодезь Данковского района, пишет GOROD48. О краже полицейским 2 ноября сообщила 64-летняя соседка пожилой женщины. Правоохранители выяснили, что деньги пропали еще в октябре, в день, когда к 86-летней пенсионерке пришла ее сиделка.

Выяснилось, что хозяйка квартиры попросила 45-летнюю сиделку достать из шкафа слуховой аппарат. Женщина, выполняя просьбу своей подопечной, увидела в шкафу пакет с деньгами, торчащий из кармана пиджака, и украла его. Средства она потратила на раздачу долгов.

В отношении сиделки возбудили уголовное дело по статье о краже, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Женщина признала вину и пообещала компенсировать ущерб, отмечает LipetskMedia.

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