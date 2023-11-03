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Песков сообщил о планах Путина неоднократно посетить выставку-форум «Россия»
Мир
МИД РФ сообщил о намерении Москвы сохранить мораторий на ядерные испытания
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Не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе
Мир
Глава «Хезболлы» назвал Израиль слабым из-за скорости его поддержки в США
Общество
Песков заявил, что Путин не определился с датой послания Федеральному собранию
Политика
Путин заявил о былом намерении Запада победить Россию на поле боя
Мир
Глава «Хезболлы» назвал сопротивление ХАМАС новым этапом борьбы с Израилем
Общество
Путин указал, что новые регионы являются «нашими историческими территориями»
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Глава «Башкиравтодора» арестован по обвинению в хищении бюджетных средств
Общество
Дирижера Темирканова похоронят на Комаровском кладбище в Петербурге
Экономика
Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря
Общество
Москвичам пообещали тепло и небольшие дожди в выходные
Общество
МВД объявило в розыск бизнесмена из Сочи Татуляна

Очередь из перекупов на покупку билетов на Щелкунчик

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