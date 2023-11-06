Бессердечная погода

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смерти во всем мире. И помимо известных факторов риска, таких как курение, неправильное питание и низкая физическая активность, на здоровье пациента влияют погодные условия, в том числе низкие температуры.

Они вызывают сужение сосудов и повышение артериального давления, что увеличивает риск сердечных приступов и аритмий. Эти физиологические изменения могут усилить нагрузку на сердце и создать потенциально опасное состояние.

В холода смертность от сердечно-сосудистых заболеваний максимальна. Именно поэтому внимание здоровью сердца необходимо уделять на протяжении всего года, особенно в периоды, когда холод и метеорологические изменения могут оказывать наибольшее воздействие на организм.

Кроме того, перепады атмосферного давления и изменения влажности оказывают воздействие на работу сердечной системы, особенно у тех, кто уже имеет проблемы в ее работе.

Для зимнего периода характерны также минимизация физической активности и увеличение массы тела. В холода меняется и структура питания: люди предпочитают жирную пищу, алкоголь, мясо, почти не добавляя в рацион овощей. И это не обернется пользой для сердца. Поддержание активного образа жизни вне зависимости от погоды — ключевой аспект заботы о своем сердце.

Помимо всего прочего, на наше сердце влияет и психоэмоциональное состояние. Взаимосвязь депрессивных, тревожных и раздражительных состояний с холодным временем года уже подтверждена различными исследованиями.

Однако как погода может влиять на наше настроение и здоровье сердца, так и состояние сердечно-сосудистой системы может провоцировать негативные эмоции. Например, у большинства пациентов с аритмией, помимо одышки, присутствуют и выраженные симптомы тревоги и депрессии. Поэтому в поздний осенний и зимний периоды особенно важно поддерживать свою психику: правильно питаться, не ограничивать физические нагрузки и уделять внимание качественному отдыху. Если плохое или апатичное настроение держится несколько недель, то это повод обратиться к психологу или психотерапевту.

Но не только плохая погода влияет на наше сердце, ему угрожают и сами аритмии. Так, при фибрилляции предсердий сердце бьется хаотично и неритмично. Из-за этого кровь в камерах сердца застаивается и образует сгусток, который может выйти из этой камеры, поплыть по кровотоку и вернуться обратно в сердце, спровоцировав инфаркт. Поэтому в холодные месяцы, когда риски выше, важно посещать кардиолога и помогать сердцу нормально работать.

И для предотвращения опасных последствий можно предпринять следующие меры. Во-первых, одевайтесь по погоде: важно носить теплую одежду в холодную погоду, включая шапку, перчатки и специальную обувь. Это поможет сохранить тепло и уменьшить риск переохлаждения.

Старайтесь соблюдать активность, несмотря на холод. Регулярные занятия спортом способствуют поддержанию здоровья сердца. Также не забывайте о правильном, сбалансированном питании, богатом фруктами, овощами и полезными жирами. Оно помогает поддерживать здоровье сердца.

В холодную погоду следует избегать экстремальных нагрузок. И не забывайте о мерах предосторожности: если у вас есть сердечные проблемы или симптомы, даже которые кажутся вам незначительными, проконсультируйтесь с кардиологом или аритмологом.

По возвращении домой после прогулки в холодную погоду уделяйте внимание поддержанию тепла в помещении. После горячих ванн или душа не стоит сразу выходить на улицу или балкон — это может негативно сказаться на сердце.

Кроме того, важно регулярно проходить диспансеризацию: например, от 15 до 40% случаев аритмии проходит бессимптомно. Обычно люди обращаются к врачу уже в ситуациях, когда сердце страдает от последствий постоянного воздействия болезни. Такое состояние требует больших усилий и средств для лечения как со стороны врачей, так и самого пациента. Намного проще и эффективнее вылечить болезнь на ранних стадиях или не допустить ее развития вовсе.

Автор — сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук

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