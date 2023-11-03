Рухнувшее дерево парализовало движение транспорта в Рязани

Огромное дерево упало на проезжую часть на улице Маяковского в Рязани, из-за чего было парализовано движение транспорта. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил очевидец РИА «7 новостей».

Инцидент произошел рядом с центральным рынком. Дерево перегородило тротуар и нависло над дорогой. Движение пришлось перекрыть, образовалась большая пробка, пишет 62INFO.ru.

На месте работают коммунальные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в ноябре сообщалось, что Рязанской области выделят дополнительно 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт школ. Регион вошел в число получателей федеральных субсидий по итогам конкурсного отбора.