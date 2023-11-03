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Путин: России не пришлось бы возвращать Крым, если бы русских там не притесняли

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У РФ не было мысли о том, чтобы возвращать Крым, если бы к русскому языку на Украине относились нормально и не было бы государственных переворотов, а истребление русских в Донбассе — это «полный беспредел». Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

«Когда начали истреблять всё русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских в Донбассе и под аплодисменты Запада», — сказал глава государства.

Путин отметил, что страна не могла не встать на защиту жителей Крыма, а потом Донбасса и Новороссии. Кроме того, президент назвал причину украинского конфликта. По его словам, западные страны не собирались выполнять Минские соглашения по мирному урегулированию, «всю эту территорию начали тащить в НАТО» и не обращали внимания на позицию и протесты России по этому вопросу.

«Нам нужно сделать всё, чтобы вхождение этих территорий было плавным, естественным. И как можно быстрее люди почувствовали результат», — заключил российский лидер.

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Ранее в этот день глава государства подчеркнул, что «новые регионы» для России не новые, а исторические территории. Он также указал на то, что сегодня страна защищает свою историю, ценности, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

Крым присоединился к России в 2014 году после референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает республику своей территорией.

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